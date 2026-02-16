Ричмонд
Хайкин: «Никогда не отказывался от принадлежности к России»

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт», четырехкратный чемпион Норвегии и полуфиналист Лиги Европы Никита Хайкин в интервью «СЭ» рассказал об отношении к стране, где прошла большая часть его детства и юности.

Источник: Getty Images

— Норвежский паспорт станет для вас четвертым. Что это за ощущение — чувствовать себя гражданином мира?

— Это слишком глобально звучит, ха-ха. На самом деле я всегда ощущал себя русским и на вопрос «откуда ты?» отвечаю, что из России. Часть детства и юности провел в Великобритании, уже много лет живу в Европе. И очень счастлив в Норвегии.

Кто бы мог подумать, когда я туда приезжал, что мы добьемся таких результатов, я проживу там семь очень позитивных лет и буду хотеть еще, что я буду женат на норвежке?.. Для меня было бы важно стать ее гражданином. Давно принял для себя это решение. А дальше уже все зависит не от меня.

— Ваша жена — чистая норвежка?

— Нет. Таня родилась в Брянске, но с девяти лет живет в Норвегии, и ее первый язык — норвежский, хотя с моим приходом в ее жизнь русский стал намного лучше. Мы случайно познакомились — и уже скоро пять лет вместе. Она понимает и нашу культуру, и норвежскую. Мы очень счастливы вместе.

— Не было ли неприятных разговоров о России и ее гражданстве с кем-то из местных?

— Лично у меня — нет. Никакой неприязни ко мне из-за того, что у меня российский паспорт, по крайней мере, в лицо никто не показывал. Наверное, где-то в интернете такие люди есть, но меня это никак не задевает. Либо не читаю, либо, если что-то попадается на глаза, не обращаю внимания. В команде на политические темы не переходим.

Я никогда не отказывался от своей принадлежности к России. Меня многое с ней связывает, до сих пор представляю ее в спортивной карьере. Если кто-то считает иначе — это их мнение, каждый имеет на него право, никого не собираюсь переубеждать. Продолжаю контактировать с парой ребят, с которыми играл в школе «Торпедо», с первым моим тренером вратарей в ней Дмитрием Гуленковым. Но жизнь повернулась так, что счастье — и футбольное, и личное — нашел в Норвегии.

Автор: Игорь Рабинер