Мхитарян объяснил тренеру, почему не хочет возвращаться в сборную Армении

ЕРЕВАН, 16 фев — РИА Новости. Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян, объявивший в марте 2022 года о прекращении выступления за сборную Армении, в беседе с главным тренером национальной команды Егише Меликяном заявил, что сосредоточен только на клубной карьере, сообщается на странице Футбольной федерации Армении в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Отмечается, что встреча Мхитаряна и Меликяна состоялась после субботнего матча чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» (3:2). 37-летний армянский полузащитник в этой игре остался в запасе.
«Мхитарян подтвердил, что на данном этапе сосредоточен исключительно на клубной карьере», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Меликян и Мхитарян также обсудили ряд вопросов, касающихся как европейского, так и армянского футбола.
Мхитарян в разные годы играл за ереванский «Пюник», украинские «Металлург» и «Шахтер», немецкую «Боруссию» из Дортмунда, английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», итальянскую «Рому. Перешел на правах свободного агента в “Интер” летом 2022 года. В составе сборной Армении забил 32 мяча, что является рекордным показателем.