Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.96
П2
3.61
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.90
X
6.26
П2
1.37
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Непомнящий — о соперниках сборной России в марте: «Мы готовы играть со всеми, кто согласится»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» мнением о соперниках сборной России в марте 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Российская команда может провести товарищеские матчи со сборными Мали и Гватемалы.

«Сборная Мали — достойный соперник, очень интересная и серьезная команда. Сборная Гватемалы — не знаю, ничего не могу сказать. Будут ли эти матчи интересны для зрителя? Понимаете, в нашей ситуации мы готовы играть со всеми, у кого есть возможность и кто согласится играть с нами», — сказал Непомнящий «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России планирует провести товарищеские матчи 27 марта в Петербурге и 31-го — в Краснодаре.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.