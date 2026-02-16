Непомнящий — о соперниках сборной России в марте: «Мы готовы играть со всеми, кто согласится»

«Сборная Мали — достойный соперник, очень интересная и серьезная команда. Сборная Гватемалы — не знаю, ничего не могу сказать. Будут ли эти матчи интересны для зрителя? Понимаете, в нашей ситуации мы готовы играть со всеми, у кого есть возможность и кто согласится играть с нами», — сказал Непомнящий «СЭ».