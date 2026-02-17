Ричмонд
Сборная Гватемалы отказалась играть с Россией в марте

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро сообщил, что сборная Гватемалы не сможет сыграть с Россией в марте из-за имеющихся договоренностях о товарищеских матчах.

Источник: Sport24

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с Гватемалой 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать. Посмотрим, получится ли сыграть нашим командам в этом году. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США», — сказал Паис.

Накануне стало известно, что сборная России 27 марта в Краснодаре примет сборную Мали.