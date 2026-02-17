Сборная Гватемалы отказалась играть с Россией в марте

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать. Посмотрим, получится ли сыграть нашим командам в этом году. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США», — сказал Паис.