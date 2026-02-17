Ричмонд
Быстров о сборной России: играть с Мали и Гватемалой — это смех

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о возможных товарищеских матчах национальной команды против Мали и Гватемалы в 2026 году.

Источник: Metaratings.ru

Ранее «Mash на спорте» сообщил, что сборная России сыграет с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

Первые занимают 54-е место в рейтинге FIFA, а вторые — 94-е. Россия располагается на 36-й позиции.

17 февраля президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис сообщил Sport24, что национальная сборная не сможет сыграть товарищеский матч с Россией в марте.

«Ничего не знаю про сборные Мали и Гватемалы. Знаю, что есть такие страны. С кем бы могли сыграть, если не с ними? Это вопрос к РФС. Но играть с Мали и Гватемалой — это смех», — сказал Быстров Metaratings.ru.

В 2025 году Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше