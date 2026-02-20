Генсек Федерации футбола Буркина-Фасо: «Мы получили от РФС предложение сыграть товарищеский матч в России»

«Мы получили от РФС предложение сыграть товарищеский матч в России в марте этого года. Мы готовы к этой игре, но пока не можем дать окончательный ответ из-за поиска главного тренера.



В ближайшие несколько дней мы определимся с кандидатурой нового специалиста и отправим ответ российский стороне, сможет наша сборная сыграть с Россией или нет», — сказал Бурейма в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.