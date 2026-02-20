Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.51
П2
5.23
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.81
П2
1.94
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.85
П2
5.10
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2

Генсек Федерации футбола Буркина-Фасо: «Мы получили от РФС предложение сыграть товарищеский матч в России»

Генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма рассказал о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

Источник: Shutterstock

«Мы получили от РФС предложение сыграть товарищеский матч в России в марте этого года. Мы готовы к этой игре, но пока не можем дать окончательный ответ из-за поиска главного тренера.

В ближайшие несколько дней мы определимся с кандидатурой нового специалиста и отправим ответ российский стороне, сможет наша сборная сыграть с Россией или нет», — сказал Бурейма в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.