80-летний Луческу продолжит тренировать Румынию после проблем с сердцем на фоне гриппа

"С сегодняшнего дня важна лишь подготовка команды к матчам плей-офф. Я всегда поддерживал связь со своими помощниками и игроками, мы работали на самом высоком уровне на протяжении всего этого периода. У нас есть команда, состоящая из ценных игроков, и я уверен, что они очень хорошо подготовятся к матчам. Они талантливы и хотят сделать румын счастливыми.