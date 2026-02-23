Вашингтон
80-летний Луческу продолжит тренировать Румынию после проблем с сердцем на фоне гриппа

Мирча Луческу продолжит тренировать сборную Румынии после проблем со здоровьем.

Источник: Спортс"

В январе 80-летний экс-тренер «Зенита» был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем после перенесенного гриппа.

Недавнее медицинское обследование и заключение из брюссельской клиники подтверждает, что Луческу готов продолжить работу в сборной Румынии и будет возглавлять команду в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

"С сегодняшнего дня важна лишь подготовка команды к матчам плей-офф. Я всегда поддерживал связь со своими помощниками и игроками, мы работали на самом высоком уровне на протяжении всего этого периода. У нас есть команда, состоящая из ценных игроков, и я уверен, что они очень хорошо подготовятся к матчам. Они талантливы и хотят сделать румын счастливыми.

Я верю в амбиции и силу команды и в ее способность преодолеть этот момент. Я уверен, что вместе мы сможем пройти квалификацию. Сейчас нам нужна хорошая атмосфера, которая даст нам возможность спокойно подготовиться к важным для всего румынского футбола матчам", — сказал Луческу.

В первом стыковом матче отбора на чемпионат мира Румыния сыграет с Турцией. Победитель пары сыграет против Словакии или Косово.