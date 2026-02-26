В Федерации футбола Гондураса объяснили отказ играть со сборной России в марте 2026 года

«РФС спросили нас, интересуемся ли мы проведением матча со сборной России в марте этого года в Санкт-Петербурге. Официального предложения наша федерация не получала. Мы ответили на этот интерес отказом. У нас уже согласованы соперники и даты на март с ФИФА. Что касается июня, то у нас на руках уже есть предложения от других соперников, но ничего еще не подписано», — сказал Мехия в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.