В Федерации футбола Гондураса объяснили отказ играть со сборной России в марте 2026 года

Генеральный секретарь Федерации футбола Гондураса Хосе Мехия высказался о возможном товарищеском матче между сборными Гондураса и России.

Источник: Getty Images

Ранее Sport24 сообщил, что сборная Гондураса отказалась играть с Россией в Санкт-Петербурге 31 марта.

«РФС спросили нас, интересуемся ли мы проведением матча со сборной России в марте этого года в Санкт-Петербурге. Официального предложения наша федерация не получала. Мы ответили на этот интерес отказом. У нас уже согласованы соперники и даты на март с ФИФА. Что касается июня, то у нас на руках уже есть предложения от других соперников, но ничего еще не подписано», — сказал Мехия в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В рейтинге национальных сборных ФИФА Гондурас занимает 65-е место, а Россия находится на 36-й позиции.