Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.15
П2
7.06
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.01
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.65
П2
1.83
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.89
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Карпин планирует вызвать российских легионеров на матчи сборной против Никарагуа и Мали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о составе национальной команды на мартовские матчи.

Источник: Спорт-Экспресс

— Ждать ли какие-то сюрпризы и новые лица?

— Давайте подождем старта чемпионата. Есть футболисты, кто приглянулся на сборах. Но одно дело — сборы, другое — матчи РПЛ. Посмотрим, будут ли они играть и как себя проявят.

— Будете ли вызывать наших легионеров? Или мартовский сбор они могут пропустить?

— Планируем вызвать всех, на кого рассчитываем, кого хотим видеть. Если не будет никаких форс-мажоров, будем надеяться, что все, кого мы вызовем, доедут.

27 марта команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против Никарагуа, а 31 марта — в Санкт-Петербурге примет Мали.

Сборная России сыграет с Никарагуа и Мали. Это первые соперники команды Карпина в 2026 году.

