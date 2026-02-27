Карпин планирует вызвать российских легионеров на матчи сборной против Никарагуа и Мали

— Ждать ли какие-то сюрпризы и новые лица?
— Давайте подождем старта чемпионата. Есть футболисты, кто приглянулся на сборах. Но одно дело — сборы, другое — матчи РПЛ. Посмотрим, будут ли они играть и как себя проявят.
— Будете ли вызывать наших легионеров? Или мартовский сбор они могут пропустить?
— Планируем вызвать всех, на кого рассчитываем, кого хотим видеть. Если не будет никаких форс-мажоров, будем надеяться, что все, кого мы вызовем, доедут.
27 марта команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против Никарагуа, а 31 марта — в Санкт-Петербурге примет Мали.
