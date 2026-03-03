Молчаливый протест. Футболистки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем на Кубке Азии

Активисты на демонстрациях выступали против законов, ограничивающих права женщин. По данным правозащитной организации Iran Human Rights на конец декабря 2022 года, во время подавления протестов силовиками были убиты по меньшей мере 476 человек, тысячи людей были приговорены к лишению свободы. Также несколько иранцев были казнены по обвинению в преступлениях, совершенных на этих митингах.