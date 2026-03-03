Молчаливый протест. Футболистки сборной Ирана отказались петь гимн страны перед матчем на Кубке Азии

Женская сборная Ирана по футболу перед матчем с командой Южной Кореи на Кубке Азии (0:3) не стала исполнять гимн своей страны. Он был принят после прихода к власти аятоллы Али Хаменеи, которого убили 28 февраля во время военной операции США и Израиля.
Без комментариев
Скандальный инцидент произошел перед первой игрой иранок на турнире в Австралии, который проходит с 1 по 25 марта. Футболистки традиционно выстроились в линию, гимн зазвучал, однако никто из них не стал петь. А главный тренер сборной Марзие Джафари в этот момент улыбалась. После матча никто из команды ситуацию не прокомментировал.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию, целью которой, по заявлениям сторон, является смена режима аятолл в Иране и ликвидация военного потенциала. Тегеран ответил ударами по объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В ходе боевых действий верховный лидер исламской республики Али Хаменеи был убит. В связи с его гибелью в стране объявлен 40-дневный траур. Несмотря на это, женской сборной разрешили выступить на Кубке Азии.
Журналисты попытались задать вопрос о смерти Али Хаменеи главному тренеру женской команды еще до игры с Южной Кореей — на пресс-конференции в выходные. Тогда Марзие ответила на фарси, однако представитель СМИ Конфедерации футбола Азии (AFC) прервал ее выступление, не предоставив перевода, сообщает ESPN.
«Хорошо, думаю, с этим вопросом все. Спасибо за вопрос. Давайте сосредоточимся на самой игре», — сказал он, прежде чем продолжить общение.
Не первый протест
Важно отметить, что нынешний гимн Ирана был принят уже после прихода к власти аятоллы Хаменеи. И спортсмены не впервые отказываются его исполнять — на чемпионате мира в 2022 году молчаливый протест также устраивала мужская национальная команда.
Тогда СМИ расценили это как осознанный жест в поддержку протестов, вспыхнувших на фоне смерти 22-летней Махсы Амини — девушки, погибшей после ареста в Тегеране по обвинению в нарушении правил обязательного ношения хиджаба.
Активисты на демонстрациях выступали против законов, ограничивающих права женщин. По данным правозащитной организации Iran Human Rights на конец декабря 2022 года, во время подавления протестов силовиками были убиты по меньшей мере 476 человек, тысячи людей были приговорены к лишению свободы. Также несколько иранцев были казнены по обвинению в преступлениях, совершенных на этих митингах.
Егор Сергеев