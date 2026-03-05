Женский Кубок Африки по футболу перенесли за 12 дней до старта

Женский Кубок африканский наций (WAFCON), который должен был начаться 17 марта в Марокко, перенесен на июль в связи с «непредвиденными обстоятельствами», сообщается на сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).
Турнир пройдет с 25 июля по 16 августа 2026 года — он начнется через неделю после окончания мужского чемпионата мира.
WAFCON в третий раз должен был пройти в Марокко, однако готовность страны принимать соревнования была под вопросом после проигрыша мужской команды в скандальном финале Кубка Африки с Сенегалом в январе, отмечает Би-би-си.
WAFCON 2024 года переносили на 2025-й, чтобы футболистки Замбии и Нигерии смогли выступить на Олимпиаде в Париже, а турнир 2020 года вообще отменили из-за пандемии коронавируса, хотя мужской AFCON-2021 сдвигали на поздний срок.
Действующим чемпионом является Нигерия (10 титулов за 13 турниров).