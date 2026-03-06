Финалиссима в Катаре под угрозой срыва. Но сборные Испании и Аргентины не хотят лететь на Ближний Восток

Финалиссима-2026 под угрозой срыва. Запланированный на 27 марта в Дохе (Катар) матч между Испанией и Аргентиной может не состояться — все из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся 28 февраля после ударов США и Израиля по территории Ирана.
Катар цепляется за матч
О необходимости перенести игру в связи с напряженной обстановкой публично заявил главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте. В интервью Radio Nacional он отметил:
«Мы осознаем, что ведутся переговоры. Главная задача для общества — прекратить конфликт, но если мы в него втянуты и не знаем, как долго он будет идти, то на протяжении этого периода мы не сможем играть [в Катаре]. Если это возможно, то оптимальным решением был бы перенос места проведения матча», — сказал де ла Фуэнте.
В прессе появлялась информация о переносе — журналист Гастон Эдул даже называл возможные места, которые якобы рассматривают футбольные власти. Среди них оказались «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), «Метлайф Стэдиум» (Нью-Йорк), «Стадио Олимпико» (Рим) и «Уэмбли» (Лондон).
Правда, 5 марта в УЕФА все опровергли и призвали не разгонять панику на теме Финалиссимы: «Мы осведомлены о спекуляциях, учитывая ситуацию в регионе. На данный момент альтернативное место проведения не рассматривается», — заявили в организации.
При этом, по данным издания EFE, в ФИФА, УЕФА и КОНМЕБОЛ все же ведут переговоры с Катаром на случай, если ситуация не стабилизируется. Но есть проблема: как отмечает тот же журналист Эдул, катарские власти отказываются от переноса из-за коммерческих обязательств перед партнерами. Итоговое решение ожидается на следующей неделе.
Не до спорта
Напомним, 28 февраля вооруженные силы США и Израиля атаковали территорию Ирана, объявив о начале военной операции «Эпическая ярость». В результате ответной серии ударов пострадали не только военные базы, но и гражданские объекты в сопредельных государствах, включая Катар.
В связи с этим все футбольные матчи на территории страны были перенесены на неопределенный срок. О возобновлении соревнований обещают сообщить дополнительно, когда ситуация стабилизируется.
Финалиссима — матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки, который дважды проводился в XX веке и был возрожден в 2022 году. Тогда награду забрала Аргентина, обыгравшая Италию со счетом 3:0. Но теперь защита титула действующими чемпионами находится под вопросом.
Автор: Артем Белинин