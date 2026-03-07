Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
13.00
П2
1.20
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.16
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.20
П2
3.33
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.55
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Мальорка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2

Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча

Женская сборная России по футболу вернулась после товарищеских матчей в ОАЭ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Женская сборная России по футболу вернулась после товарищеских матчей в ОАЭ, сообщается в Telegram-канале команды.

Ранее футболистки отправились в ОАЭ для проведения тренировочных сборов, в рамках которых они сыграли товарищеские матчи против сборных Танзании (4:1) и Ганы (0:4). Запланированная на 6 марта встреча против команды Гонконга была отменена, причины не сообщались. Ранее главный тренер сборной России Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.

«Мы дома. Наша сборная вернулась из ОАЭ. Позади 11 насыщенных дней сборов, более 13 часов перелета и множество незабываемых моментов Наш первый сбор в 2026 году официально завершен!» — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ.