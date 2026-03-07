Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча

Ранее футболистки отправились в ОАЭ для проведения тренировочных сборов, в рамках которых они сыграли товарищеские матчи против сборных Танзании (4:1) и Ганы (0:4). Запланированная на 6 марта встреча против команды Гонконга была отменена, причины не сообщались. Ранее главный тренер сборной России Юрий Красножан заявил, что события в ОАЭ не повлияли на планы команды на тренировочные сборы.