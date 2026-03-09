Трамп призвал дать убежище иранским футболисткам, которым грозит смертная казнь

Ранее сборная Ирана проиграла все три матча на групповом этапе Кубка Азии с общим счетом 0:9 и теперь должна покинуть турнир. Газета The Guardian в понедельник сообщила, что пять футболисток «сбежали от своих кураторов и находятся под опекой полиции Квинсленда». По данным австралийского портала news.com, контакт со спортсменками поддерживает министерство внутренних дел Австралии. Также утверждается, что министр внутренних дел Тони Берк прилетел в Квинсленд, чтобы поговорить с игроками. Он должен выступить с заявлением во вторник.