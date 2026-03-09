Семь иранских футболисток сбежали из команды, опасаясь смертной казни

Ранее Дональд Трамп обратился к австралийскому премьер-министру Энтони Албанизу с просьбой предоставить убежище иранским футболисткам. По мнению президента США, Австралия «совершает ужасную гуманитарную ошибку», позволяя им покинуть страну и вернуться в Иран, «где их, скорее всего, убьют». «Не совершайте ошибку, господин премьер-министр, дайте убежище, — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.— США примут их, если вы этого не сделаете!».