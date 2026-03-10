Пять футболисток сборной Ирана получили гуманитарные визы в Австралии

На групповой стадии Кубка Азии, который проходит в Австралии, иранская сборная потерпела три поражения в трех матчах. Внимание к сборной Ирана было привлечено уже в первой игре, когда во время исполнения гимна футболистки стояли молча. Поведение спортсменок было воспринято как жест протеста против властей Ирана. В самом Иране поступок футболисток назвали предательством и призвали серьезно разобраться с ними.
Пять футболисток сборной Ирана в понедельник решили сбежать из расположения команды. Это Фатима Пасандиде, Зара Ганбари, Зара Сарбали, Атефех Рамазанзаде и Мона Хамуди. В течение суток им выдали визы.
«Они желают дать понять, что не являются политическими активистами, — заявил Берк. — Они спортсменки, которые хотят быть в безопасности. Я говорю другим членам команды, что у них есть такая же возможность. Австралия приняла женскую сборную Ирана по футболу в свои сердца. Эти женщины чрезвычайно популярны в Австралии. Но мы понимаем, что они находятся в ужасно сложной ситуации из-за решений, которые они принимают».
Австралийская программа гуманитарных виз предоставляет постоянную защиту беженцам и людям, нуждающимся в гуманитарной помощи. Владельцы виз могут жить, работать и учиться в стране.