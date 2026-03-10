Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.25
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.51
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.88
П2
5.22
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Федерация футбола Буркина-Фасо: «Играть с Россией или нет, решит наш новый тренер»

Генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма высказался относительного возможного товарищеского матча со сборной России.

Источник: Sport24

«На предложение России сыграть товарищеский матч в марте этого года мы так и не ответили, потому что занимались поисками главного тренера. Тем более, россияне уже нашли других соперников на март. Но предложение остается в силе, и мы готовы сыграть в июне. У Буркина-Фасо нет запланированных соперников, а окончательное решение, играть с Россией или нет, примет наш главный тренер [Амир Абду], который недавно приступил к работе со сборной», — сказал Бурейма в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее было объявлено, что 27 марта сборная России в Краснодаре сыграет с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится с национальной командой Мали.