Кержаков пошутил о возвращении в сборную России: «Я в составе на оба матча по 90 минут»

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала анонс к объявлению расширенного состава команды на мартовские товарищеские матчи. На кадрах видно «дела экс-нападающих национальной команды Александра Кержакова и Артема Дзюбы».
— Да, я в составе на оба матча по 90 минут, — сказал Кержаков «СЭ».
В этом месяце национальная команда сыграет с Никарагуа и Мали. Первая встреча пройдет 27 марта в Краснодаре, а вторая — 31 марта в Санкт-Петербурге.
21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он вместо Андрея Аршавина забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков, на счету которого 30 голов за национальную команду, сравняется с рекордом Дзюбы (31 мяч).