Кержаков пошутил о возвращении в сборную России: «Я в составе на оба матча по 90 минут»

21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он вместо Андрея Аршавина забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков, на счету которого 30 голов за национальную команду, сравняется с рекордом Дзюбы (31 мяч).