Двукратный призер Евро объявил о завершении карьеры в сборной Англии

В сборной Англии Уокер провел 96 матчей, завоевал серебро на Евро-2020 и Евро-2024.

Источник: Getty Images

Правый защитник «Бернли» Кайл Уокер объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Об этом сообщает ESPN.

35-летний футболист провел за национальную команду 14 лет, сыграв 96 матчей, и завоевал серебро на Евро-2020 и Евро-2024. Свой последний матч за сборную он провел прошлым летом против Сенегала.

«Мне грустно принимать это решение, но я также очень горжусь тем, чего добился со сборной Англией. Представлять свою страну на пяти крупных турнирах, дойти до финалов, быть окруженным этой командой, — большая честь. Но сегодня это подходит к концу», — сказал футболист.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил: «Я знаю, что все болельщики присоединятся ко мне, чтобы поздравить Кайла с невероятной международной карьерой. Международная карьера, охватывающая 14 лет и пять крупных турниров, свидетельствует о преданности Кайла своему делу. Он может с большой гордостью вспоминать время, проведенное в составе сборной Англии».

Уокер дебютировал за сборную в 2011 году. В ее составе он участвовал в двух чемпионатах мира (2018 и 2022) и трех чемпионатах Европы (2016, 2020 и 2024). На клубном уровне выступал за «Шеффилд Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс», «Астон Виллу», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», а с 2025 года играет за английский «Бернли».