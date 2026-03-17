Сантоса и Энрике из «Зенита» вызвали в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил двух футболистов «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи в преддверии чемпионата мира — 2026. Об этом сообщается на сайте федерации футбола Бразилии.
В расширенный список попали 26 игроков, представляющих клубы из Европы, Бразилии и России.
В текущем сезоне Сантос, который имеет российское гражданство, принял участие в 15 встречах за «Зенит», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. На счету Энрике три забитых мяча и три голевых паса в 23 играх во всех турнирах.
Для обоих игроков это вызов в национальную команду не первый: Сантос ранее провел за сборную два матча, Энрике — шесть.
Сборная Бразилии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира — 2026, заняв пятое место в отборочной группе Южной Америки с 28 очками в 18 матчах.
Товарищеские игры пройдут в США: 26 марта в Бостоне против Франции и 1 апреля в Орландо против Хорватии.