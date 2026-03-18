«Для нас не проблема сыграть с Россией», — заявили в Федерации футбола Кипра

Директор по международным связям Федерации футбола Кипра Адонис Прокопиу в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро заявил о готовности обсуждать возможность организации товарищеского матча между сборными России и Кипра.

Источник: Sport24

"У нас есть один запланированный соперник на июнь, мы ждем подтверждения от второй сборной. Если не сумеем с ними договориться, то будет свободная дата для игры со сборной России в июне. В остальные окна матч со сборной России в этом году будет невозможен, надо смотреть возможность в следующем году.

Для нас не проблема сыграть с Россией. В нашей стране проживает много россиян, поэтому мы открыты к матчу с российской командой. Если российская сторона заинтересована в этом, то мы обсудим такую возможность. Надо согласовать этот матч официально с ФИФА", — сказал Прокопиу.