Юрист рассказал, возможно ли рассмотрение CAS апелляции сборной Сенегала

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рассмотрение апелляции сборной Сенегала на решение о присуждении технического поражения в финале Кубка африканских наций в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможно при определенных обстоятельствах, обычно суд не рассматривает обращения, связанные с нарушением правил игры. Такое мнение ТАСС высказал председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.
Ранее Африканская конфедерация футбола присудила сенегальцам техническое поражение и признала победителем Кубка африканских наций сборную Марокко. Результат матча был отменен из-за того, что игроки сборной Сенегала покинули поле более чем на 10 минут. Позднее в Федерации футбола Сенегала сообщили, что обжалуют решение в CAS.
«По общему правилу CAS не рассматривает апелляции, обусловленные нарушениями правил игры. CAS не пересматривает правила соревнований, но в определенных случаях может оценить правомерность дисциплинарных решений, если CAS рассмотрит это как field of law, а не field of play. Прогнозировать исход этого спортивного спора сложно. Если CAS примет это дело к рассмотрению (все зависит от формулировок правовой позиции сенегальцев), то решение по делу будет вынесено на основании детального изучения всех обстоятельств дела и в соответствии с нормами футбольного права, на основе процессуальных принципов независимости, объективности, состязательности и равноправия сторон спора», — сказал Алексеев.
В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а главный тренер сборной Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении марокканца Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе.