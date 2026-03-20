«Организация не может решать геополитические проблемы». ФИФА решила не отстранять Израиль

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации. Такое решение принято по итогам заседания совета организации.
Баннер на трех матчах
Еще в марте 2024-го Палестинская футбольная ассоциация (ПФА) направила письмо с требованием рассмотреть вопрос возможных санкций в отношении Израиля. В нем отмечалось, что вся их футбольная инфраструктура либо сильно повреждена, либо вовсе уничтожена. Кроме того, были вопросы и к участию команд из поселений на Западном берегу.
Однако в совете ФИФА заверили, что «организация не может решать геополитические проблемы».
«ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остается нерешенным и крайне сложным вопросом в рамках международного права», — сообщается на сайте федерации.
В пресс-релизе указано: «Федерация будет продолжать содействовать диалогу и выступать в качестве посредника между Футбольной ассоциацией Палестины и Футбольной ассоциацией Израиля на оперативном уровне».
Совсем без наказания Израиль все же не оставили — обвинили в нарушении статей 13 (оскорбительное поведение и нарушения принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские оскорбления) Дисциплинарного кодекса. За это местная федерация футбола наказана штрафом в 150 тысяч швейцарских франков (165 тысяч евро).
Но самое интересное другое: Израиль обязали на трех следующих матчах отбора на ЧМ разместить на своем стадионе большой баннер с надписью «Футбол объединяет мир — нет дискриминации». И все.
Россию наказали быстро
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025-го группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила соответствующее обращение с призывом.
Напомним, Россию отстранили от всех международных соревнований уже через четыре дня после начала СВО. При этом Израиль и США избежали санкций за недавнюю военную операцию против Ирана, которая началась в конце февраля. Причем не только в футболе. Так, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что «спорт должен объединять весь мир в мирной конкуренции», и отказался наказывать обе страны.
Автор: Максим Клементьев