Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.52
П2
1.77
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.85
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.16
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
П1
X
П2

«Организация не может решать геополитические проблемы». ФИФА решила не отстранять Израиль

Очередной пример двойных стандартов.

Источник: Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации. Такое решение принято по итогам заседания совета организации.

Баннер на трех матчах

Еще в марте 2024-го Палестинская футбольная ассоциация (ПФА) направила письмо с требованием рассмотреть вопрос возможных санкций в отношении Израиля. В нем отмечалось, что вся их футбольная инфраструктура либо сильно повреждена, либо вовсе уничтожена. Кроме того, были вопросы и к участию команд из поселений на Западном берегу.

Однако в совете ФИФА заверили, что «организация не может решать геополитические проблемы».

«ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остается нерешенным и крайне сложным вопросом в рамках международного права», — сообщается на сайте федерации.

Источник: AFP 2023

В пресс-релизе указано: «Федерация будет продолжать содействовать диалогу и выступать в качестве посредника между Футбольной ассоциацией Палестины и Футбольной ассоциацией Израиля на оперативном уровне».

Совсем без наказания Израиль все же не оставили — обвинили в нарушении статей 13 (оскорбительное поведение и нарушения принципов честной игры) и 15 (дискриминация и расистские оскорбления) Дисциплинарного кодекса. За это местная федерация футбола наказана штрафом в 150 тысяч швейцарских франков (165 тысяч евро).

Но самое интересное другое: Израиль обязали на трех следующих матчах отбора на ЧМ разместить на своем стадионе большой баннер с надписью «Футбол объединяет мир — нет дискриминации». И все.

Источник: Reuters

Россию наказали быстро

Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025-го группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила соответствующее обращение с призывом.

Напомним, Россию отстранили от всех международных соревнований уже через четыре дня после начала СВО. При этом Израиль и США избежали санкций за недавнюю военную операцию против Ирана, которая началась в конце февраля. Причем не только в футболе. Так, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что «спорт должен объединять весь мир в мирной конкуренции», и отказался наказывать обе страны.

Автор: Максим Клементьев

Биография Поля Погба: карьера и личная жизнь футболиста
Этот центральный полузащитник — одна из незаурядных фигур современного спорта. От Погба отказывался «Манчестер Юнайтед», а потом платил огромные деньги за возвращение суперзвезды. Игрок держал высокий уровень на поле, но слишком рано «словил звезду». Мы расскажем вам полную биографию Поля Погба, о его успехах и жизни сегодня.
