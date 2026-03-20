Кулибали заявил, что сборная Сенегала не вернет Кубок африканских наций

ТАСС, 20 марта. Сборная Сенегала не собирается возвращать Кубок африканских наций, несмотря на решение о присвоении сенегальской команде технического поражения. Об этом защитник команды Калиду Кулибали написал на своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Уважайте чемпионов, трофей здесь. И он никуда не денется. Все видят, что он у меня в руках», — написал Кулибали.
Ранее ТАСС сообщал, что CAF присудила сенегальцам техническое поражение в финальном матче, победителем турнира была объявлена сборная Марокко. Результат матча был отменен из-за того, что игроки сборной Сенегала покинули поле более чем на 10 минут.
В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков, затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти, а главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время единственный мяч забил сенегалец Пап Гейе.