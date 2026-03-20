«Предатель Родины». Азмуна исключили из сборной Ирана за фото с лидером ОАЭ

История грозит выйти за рамки спорта.

Источник: Reuters

Экс-нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун в центре громкого скандала. По информации издания Fars, 31-летний форвард исключен из сборной Ирана после публикации фотографий с лидерами ОАЭ.

Роковое фото

Как утверждает источник, решение уже довели до игроков национальной команды. Причиной стали две публикации Азмуна. Первое фото — с эмиром Дубая и премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом — футболист выложил еще в январе 2025 года и не удалил после обострения конфликта между Ираном, США и Израилем. Фото сопровождалось подписью: «Большая честь встретиться с одним из самых успешных умов в мире».

Источник: Соцсети

Позднее, как сообщает Fars, Азмун опубликовал еще одно фото — с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. После поднявшегося шума футболист удалил новую публикацию и вновь закрепил старый снимок, пытаясь представить ситуацию как давнюю.

Источник: Соцсети

В Иране реакция оказалась крайне жесткой. Государственные СМИ назвали действия форварда «предательством Родины». В самом Fars, которое, как сообщается, связано с Корпусом стражей Исламской революции, и вовсе пригрозили футболисту конфискацией имущества.

«Он совершил это в то время, когда судебная система ранее предупреждала, что переход на сторону врага обернется решительными мерами и конфискацией имущества», — написало агентство.

Отметим, что фото Азмун опубликовал не просто так — с 2024 года он играет за сильнейший клуб ОАЭ, «Шабаб Аль-Ахли». За полтора года в новой команде иранец выиграл все внутренние трофеи, набрав 28+11 очков по «гол плюс пас» в 47 матчах.

Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Давний конфликт с властями

История с фотографиями — не первый подобный эпизод для Азмуна. Ранее форвард уже открыто высказывался на политические темы и поддерживал протесты в Иране.

«Я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как просто убиваете людей», — писал футболист во время протестов 2022 года, разгоревшихся из-за убийства 22-летней Махсы Амини.

Позднее Азмун удалил публикации: «Я должен извиниться перед игроками национальной сборной. Мои поспешные действия вызвали негодование моих друзей, а некоторых игроков национальной сборной оскорбляют в соцсетях за мой пост, что несправедливо — ошибка только моя».

Даже на чемпионате мира в Катаре ситуация выглядела напряженной: сборная Ирана, включая Азмуна, не исполнила национальный гимн перед матчем с Англией — этот шаг многие восприняли как форму протеста.

Источник: Reuters

Нынешний скандал в федерации официально пока не комментировали. Однако глава иранского футбола Мехди Тадж, отвечая на вопрос об Азмуне, дал понять: в сборную попадут только лояльные игроки.

«В национальной команде должен быть энтузиазм. Люди, которые с гордостью выходят на работу под бомбами, не потерпят от футболистов вялости. Азмун? Я говорю не об отдельных людях. Сборная должна быть командой народа, и 90 процентов именно такие, особенно легионеры и главный тренер национальной сборной», — цитируют Таджа иранские СМИ.

Напомним, 28 февраля коалиция США и Израиля напала на Иран. В ответ Исламская Республика начала наносить удары по союзникам американцев и израильтян в регионе — включая ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. На фоне обострения иранская сборная попросила перенести ее матчи на чемпионате мира-2026 из США в Мексику, однако ФИФА пока не одобрила запрос.

Автор: Артем Белинин