Капитан сборной Марокко отказался от трофея Кубка Африки по совету матери

По словам футболиста ПСЖ, Сенегал честно обыграл Марокко и заслужил победу. «Таков футбол — иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Было бы несправедливо портить им радость после всей той тяжелой работы, которую они проделали. Я уважаю решение CAF, но я официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок африканских наций 2025 года. Еще раз поздравляю Сенегал», — добавил Хакими.