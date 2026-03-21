Капитан сборной Марокко отказался от трофея Кубка Африки по совету матери

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:45
Ахмат
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.29
П2
3.10
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.25
П2
3.08
Футбол. Англия
15:30
Брайтон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.74
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
16:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.40
П2
3.80
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.18
П2
3.85
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.28
П2
3.97
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.46
П2
3.15
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.62
П2
2.90
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.68
П2
6.20
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
10.00
Футбол. Испания
18:15
Эспаньол
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.95
П2
3.50
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.51
П2
4.90
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.21
П2
9.00
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.01
П2
10.25
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.33
П2
7.40
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.37
П2
3.51
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.52
П2
3.72
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.21
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.14
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.48
П2
2.85
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.19
П2
3.40
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.60
X
5.30
П2
1.46
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
5
:
Анже
1
П1
X
П2

Капитан сборной Марокко отказался от трофея Кубка Африки по совету матери

Ашраф Хакими заявил, что Сенегал честно обыграл Марокко в финале турнира и заслужил победу.

Источник: РБК Спорт

Капитан сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими заявил, что отказывается от трофея, присужденного команде по итогам Кубка африканских наций 2025 года. Его слова приводит GhanaSoccernet.

Африканская конфедерация футбола (CAF) 17 марта объявила, что сборной Сенегала засчитано техническое поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3, а победителем турнира объявлена команда Марокко. Апелляционный совет конфедерации пришел к выводу, что сенегальцы нарушили сразу две статьи регламента турнира, предусматривающие в качестве наказания техническое поражение за отказ продолжать игру без разрешения арбитра.

«Моя мама сказала мне отказаться от трофея Кубка африканских наций. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть, но мы упустили его», — сказал Хакими.

По словам футболиста ПСЖ, Сенегал честно обыграл Марокко и заслужил победу. «Таков футбол — иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Было бы несправедливо портить им радость после всей той тяжелой работы, которую они проделали. Я уважаю решение CAF, но я официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок африканских наций 2025 года. Еще раз поздравляю Сенегал», — добавил Хакими.

Финальный матч Кубка африканских наций состоялся 18 января в Рабате. На восьмой добавленной минуте второго тайма после видеопросмотра был отменен гол сенегальцев, а затем в их ворота назначили пенальти. Главный тренер Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел команду с поля. Игроки вернулись только через 15 минут. Назначенный пенальти марокканец Браим Диас не реализовал. А в овертайме победный гол забил сенегалец Пап Гейе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Сенегала.