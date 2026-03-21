Капитан сборной Марокко отказался от трофея Кубка Африки по совету матери

Капитан сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими заявил, что отказывается от трофея, присужденного команде по итогам Кубка африканских наций 2025 года. Его слова приводит GhanaSoccernet.
Африканская конфедерация футбола (CAF) 17 марта объявила, что сборной Сенегала засчитано техническое поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3, а победителем турнира объявлена команда Марокко. Апелляционный совет конфедерации пришел к выводу, что сенегальцы нарушили сразу две статьи регламента турнира, предусматривающие в качестве наказания техническое поражение за отказ продолжать игру без разрешения арбитра.
«Моя мама сказала мне отказаться от трофея Кубка африканских наций. Я официально отказываюсь от трофея и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть, но мы упустили его», — сказал Хакими.
По словам футболиста ПСЖ, Сенегал честно обыграл Марокко и заслужил победу. «Таков футбол — иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Было бы несправедливо портить им радость после всей той тяжелой работы, которую они проделали. Я уважаю решение CAF, но я официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок африканских наций 2025 года. Еще раз поздравляю Сенегал», — добавил Хакими.
Финальный матч Кубка африканских наций состоялся 18 января в Рабате. На восьмой добавленной минуте второго тайма после видеопросмотра был отменен гол сенегальцев, а затем в их ворота назначили пенальти. Главный тренер Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел команду с поля. Игроки вернулись только через 15 минут. Назначенный пенальти марокканец Браим Диас не реализовал. А в овертайме победный гол забил сенегалец Пап Гейе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Сенегала.