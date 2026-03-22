Сборная Казахстана по футболу проведет матч с командой Армении

Команды встретятся 6 июня — незадолго до старта чемпионата мира, который обе пропустят. Матч Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна в Ереване.
Последняя игра между командами прошла там же в июне 2024 года и завершилась победой армян со счетом 2:1. Всего ранее эти национальные сборные провели восемь официальных очных матчей. Казахстанцы в них одержали две победы (одну — в серии пенальти).
В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Армении занимает 105-е место. Казахстан идет на 114-й позиции.
Напомним, в мартовскую международную паузу национальная команда примет участие в турнире FIFA Series в Астане.