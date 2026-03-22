Стало известно расписание матчей сборной Казахстана по футболу на турнире от ФИФА

В марте казахстанские футболисты на «Астана арене» проведут три матча против сборных Намибии и Коморских островов.
- 25-го марта в 17:00 — Казахстан — Намибия
- 28-го марта в 17:00 — Казахстан — Коморские острова
- 31-го марта в 17:00 — Казахстан — Коморские острова
Напомним, формат FIFA Series подразумевает участие в каждом турнире команд из четырех конфедераций. Такие соревнования позволят провести по два товарищеских матча с целью «обеспечить качественную международную практику без увеличения нагрузки в календаре национальных сборных».