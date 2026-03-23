Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Челябинск
:
Торпедо
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Чайка
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Головин и Сафонов присоединятся к сборной России позже остальных игроков

Полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов присоединятся к сборной России на тренировочной базе в Четуке (Адыгея). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

23 марта игроки сборной отправились в Краснодар. Головин и Сафонов присоединятся к команде позже остальных на учебно-тренировочной базе «Четук».

22 марта Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч 27-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (4:0) и сохранил свои ворота «сухими». Головин появился в старте «Монако» в игре с «Лионом» (2:1) и провел на поле 63 минуты, россиянин не отметился результативными действиями.

Российская сборная проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше