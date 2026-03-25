Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
П1
1.68
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Сборная Казахстана по футболу обыграла Намибию в историческом матче в Астане

Мужская сборная Казахстана по футболу одержала домашнюю победу над Намибией в матче международного турнира FIFA Series, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Национальная команда провела первую в истории игру в рамках нового турнира от Международной федерации футбола (ФИФА). Матч на «Астана Арене» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый мяч на 12-й минуте забил защитник Ян Вороговский. Он точно пробил из пределов штрафной площади, воспользовавшись серией рикошетов после углового.

Окончательный счет установил другой защитник Алибек Касым. На 79-й минуте он после углового головой переправил мяч в ворота.

Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка. Свой второй и заключительный матч турнира команда проведет 31 марта против Коморских островов. 28 марта эта африканская сборная сыграет с Намибией.

FIFA Series проводится в формате нескольких параллельных мини-турниров с участием команд из разных конфедераций. Основная цель этих соревнований — создать аналог товарищеских матчей.

Изначально планировалось участие в турнире в Астане сборной Кувейта, но она снялась из-за военных действий на Ближнем Востоке. Три другие команды определят сильнейших в круговом формате.

Сборная Казахстана занимает 114-е место в актуальном рейтинге ФИФА. Намибия идет на 118-й позиции, Коморские острова — на 107-й.