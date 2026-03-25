Сборная Казахстана по футболу обыграла Намибию в историческом матче в Астане

Национальная команда провела первую в истории игру в рамках нового турнира от Международной федерации футбола (ФИФА). Матч на «Астана Арене» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Первый мяч на 12-й минуте забил защитник Ян Вороговский. Он точно пробил из пределов штрафной площади, воспользовавшись серией рикошетов после углового.
Окончательный счет установил другой защитник Алибек Касым. На 79-й минуте он после углового головой переправил мяч в ворота.
Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка. Свой второй и заключительный матч турнира команда проведет 31 марта против Коморских островов. 28 марта эта африканская сборная сыграет с Намибией.
FIFA Series проводится в формате нескольких параллельных мини-турниров с участием команд из разных конфедераций. Основная цель этих соревнований — создать аналог товарищеских матчей.
Изначально планировалось участие в турнире в Астане сборной Кувейта, но она снялась из-за военных действий на Ближнем Востоке. Три другие команды определят сильнейших в круговом формате.
Сборная Казахстана занимает 114-е место в актуальном рейтинге ФИФА. Намибия идет на 118-й позиции, Коморские острова — на 107-й.