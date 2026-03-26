Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.70
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15

Необычный соперник нашей сборной: самый дорогой футболист играл в России, у команды до сих пор нет тренера

Найдете на карте Никарагуа?

Источник: Sport24

Последние годы матчи сборной России — отличный повод открыть школьные контурные карты и вернуться на уроки географии. Два года назад многие впервые узнали, что где-то рядом с Китаем и Индией существует крохотный Бутан; в этот раз фанатам выпала не менее экзотическая задачка — изучить, что из себя представляет сборная Никарагуа.

Встреча состоится 27 марта на стадионе в Краснодаре. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Источник: Соцсети

В Никарагуа до сих пор нет тренера: сборная на 131-м месте в рейтинге ФИФА

Сейчас сборная Никарагуа в промежутке между Руандой и Зимбабве — на 131-м месте в рейтинге ФИФА. Команда, что неудивительно, никогда не играла на чемпионатах мира, зато на Золотом Кубке КОНКАКАФ — аж трижды: в 2009-м, 2017-м и 2019-м.

Картина там, правда, жесткая: 9 матчей, 9 поражений, разница мячей 1:23. Единственный гол сборная осилила в игре против Панамы в 2017 году. Тогда же команда и была на максимально высоком месте в рейтинге ФИФА — на 92-м.

Источник: Соцсети

В Россию приедет сборная, которая соткана почти целиком из футболистов местного чемпионата. Конкретнее — из футболистов «Реала Эстели», местного гегемона: из клуба в сборную тянут по 10−14 игроков! Есть и несколько легионеров, но из географической Европы — только Монтес, который бегает за «Моленбек» из бельгийской второй лиги.

Интересно, что у сборной до сих пор нет тренера — исполняет обязанности сейчас Отониэль Оливас, экс-рулевоей того самого «Реала Эстели», из которого почти на половину состоит заявка сборной. Отониэль подхватил сборную буквально несколько недель назад после ухода чилийского спеца Фигероа, который руководил сборной с 2022 года. Однако, если верить местной прессе, федерация продолжает поиски нового тренера и рассчитывает на иностранца.

В России играл всего один футболист из Никарагуа. Из России в Никарагуа — тоже один!

Самых разных легионеров в России — полно. Но из почти 7-миллионого Никарагуа в Россию заезжал всего-то один — Ариагнер Смит. Из Центральной Америки форвард сначала перебрался в латвийский «Спартак», патроном которого был (и остается) известный в России итальянец Марко Трабукки. Далее маршрут у страйкера известный: сначала аренды в Узбекистан, потом — в российский «Велес» из Второй лиги.

Источник: ФК "Велес"

В российском подвале никарагуанец провел всего полгода, но успел забить и даже вызваться в сборную. Закрепиться не удалось — уехал в Литву, а потом там и остался: до прошлого месяца забивал за «Паневежис». В феврале Смит свободным агентом полетел в Казахстан: местная лига только-только стартовала, голов за «Улытау» пока Ариагнер не оформлял.

Из России в Никарагуа катапультировался Никита Солодченко. Футболист, почти всю карьеру пыливший в испанском подземелье, неожиданно улетел в Никарагуа — как сам позже признавался, агент предложил вариант с четырёхкратным чемпионом страны «Депортиво Вальтер Ферретти». Там футболист отбегал полгода и снова вернулся в Испанию.

Источник: Соцсети

Напомним, помимо матча с Никарагуа, сборная России проведет матч с командой Мали. Товарищеская игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 31 марта и начнется в 20:00 мск.

Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Автор: Денис Лебеденко