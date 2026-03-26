Необычный соперник нашей сборной: самый дорогой футболист играл в России, у команды до сих пор нет тренера

Последние годы матчи сборной России — отличный повод открыть школьные контурные карты и вернуться на уроки географии. Два года назад многие впервые узнали, что где-то рядом с Китаем и Индией существует крохотный Бутан; в этот раз фанатам выпала не менее экзотическая задачка — изучить, что из себя представляет сборная Никарагуа.
Встреча состоится 27 марта на стадионе в Краснодаре. Начало — в 19:30 по московскому времени.
В Никарагуа до сих пор нет тренера: сборная на 131-м месте в рейтинге ФИФА
Сейчас сборная Никарагуа в промежутке между Руандой и Зимбабве — на 131-м месте в рейтинге ФИФА. Команда, что неудивительно, никогда не играла на чемпионатах мира, зато на Золотом Кубке КОНКАКАФ — аж трижды: в 2009-м, 2017-м и 2019-м.
Картина там, правда, жесткая: 9 матчей, 9 поражений, разница мячей 1:23. Единственный гол сборная осилила в игре против Панамы в 2017 году. Тогда же команда и была на максимально высоком месте в рейтинге ФИФА — на 92-м.
В Россию приедет сборная, которая соткана почти целиком из футболистов местного чемпионата. Конкретнее — из футболистов «Реала Эстели», местного гегемона: из клуба в сборную тянут по 10−14 игроков! Есть и несколько легионеров, но из географической Европы — только Монтес, который бегает за «Моленбек» из бельгийской второй лиги.
Интересно, что у сборной до сих пор нет тренера — исполняет обязанности сейчас Отониэль Оливас, экс-рулевоей того самого «Реала Эстели», из которого почти на половину состоит заявка сборной. Отониэль подхватил сборную буквально несколько недель назад после ухода чилийского спеца Фигероа, который руководил сборной с 2022 года. Однако, если верить местной прессе, федерация продолжает поиски нового тренера и рассчитывает на иностранца.
В России играл всего один футболист из Никарагуа. Из России в Никарагуа — тоже один!
Самых разных легионеров в России — полно. Но из почти 7-миллионого Никарагуа в Россию заезжал всего-то один — Ариагнер Смит. Из Центральной Америки форвард сначала перебрался в латвийский «Спартак», патроном которого был (и остается) известный в России итальянец Марко Трабукки. Далее маршрут у страйкера известный: сначала аренды в Узбекистан, потом — в российский «Велес» из Второй лиги.
В российском подвале никарагуанец провел всего полгода, но успел забить и даже вызваться в сборную. Закрепиться не удалось — уехал в Литву, а потом там и остался: до прошлого месяца забивал за «Паневежис». В феврале Смит свободным агентом полетел в Казахстан: местная лига только-только стартовала, голов за «Улытау» пока Ариагнер не оформлял.
Из России в Никарагуа катапультировался Никита Солодченко. Футболист, почти всю карьеру пыливший в испанском подземелье, неожиданно улетел в Никарагуа — как сам позже признавался, агент предложил вариант с четырёхкратным чемпионом страны «Депортиво Вальтер Ферретти». Там футболист отбегал полгода и снова вернулся в Испанию.
Напомним, помимо матча с Никарагуа, сборная России проведет матч с командой Мали. Товарищеская игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 31 марта и начнется в 20:00 мск.
Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Автор: Денис Лебеденко