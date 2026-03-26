«На тренировках все Месси и Марадоны, но силу сборной узнаем после возвращения». Карпин перед игрой с Никарагуа

В пятницу, 27 марта, сборная России сыграет первый матч в 2026 году. Команда Карпина встретится с Никарагуа, которая занимает 130-е место в рейтинге ФИФА.
Перед матчем главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.
Соболев провел два последних матча очень прилично
— Как вы оцените команду Никарагуа?
— У нас нет информации о силе завтрашнего соперника. Наверное, можно оценить отдельных игроков. У сборной Никарагуа завтра дебютирует тренер, состав и схема непредсказуемые. Не забивали голову нашим футболистам. Мы посмотрели, как играли прошлые команды этого тренера, но грузить игроков информацией не стали. Отталкиваемся от себя.
— Что скажете о сборной Мали, которая не приедет в полном составе?
— Хотелось бы, чтобы соперник приехал в сильнейшем составе. В Кубке Африки они пропустили один гол в шести матчах. Очень организованная команда, что нетипично для африканцев. Они и технически оснащены, и тактически.
— Почему в сборную не попали Никита Кривцов и Александр Соболев?
— Кривцов провел два последних матча, как и Соболев, очень прилично. Начали они играть 8 марта, но мы тогда уже дали расширенный список. Дай бог, чтобы продолжали играть до июня. Если будет так, то в сборной могут быть.
— Какие у вас впечатления от работы с новичками Максимом Петровым и Георгием Мелкадзе?
— Приятные. Требования в сборной отличаются от клубных, уделяем этому внимание.
— Почему не приехали братья Миранчуки?
— Антон получил травму. А Алексея не стали дергать по семейным обстоятельствам.
— Сыграет ли Матвей Сафонов полный матч?
— Завтра узнаете. В стартовом составе будет.
— Были ли какие-то наставления от президента РФС Александра Дюкова на матч?
— От Александра Валерьевича никаких наставлений не было. Наставление одно — победить.
Нет ответа, может ли текущая сборная России сыграть под давлением
— Чем отличаются матчи в Краснодаре от других городов?
— Здесь великолепные условия для пребывания нашей сборной. Спасибо «Краснодару» и Сергею Николаевичу Галицкому. Тут все прекрасно для проведения матча сборной и подготовки к нему. Надеюсь, завтра стадион заполнится.
— Вы сказали, что текущая команда сильнее той, что была в 2021 году. Почему?
— Эта сборная России сильнее той, что была в 2021-м, из-за футболистов. Это мое мнение. Я тренировал тех футболистов и этих. Понимаю, что результатом это мнение не подкреплено.
Эта сборная, может, сильнее. Но надо проверять ее в боевых условиях, под давлением. На тренировках все Месси и Марадоны. В Сплите было давление, трибуны кричали. Могут ли нынешние футболисты сыграть под давлением? На этот вопрос ответа нет, пока мы не вернемся к официальным соревнованиям.
— Чем это поколение сборной России отличается от вашего?
— С нашим поколением отношение нынешних футболистов сравнивать не надо. Это будет не в нашу пользу. Новое поколение правильнее относится к себе, к своей голове и матчам. Оно более профессиональное. В той сборной России не все были такими, как я или Мостовой.
— Есть ли у вас ощущение, что возвращение российского футбола становится ближе?
— У меня нет никаких ощущений о возможном допуске. Надежда — да, когда кого-то допускают. Но не ощущения.
— Вы перевели командный чат в MAX?
— Нет. Пока все по старинке.
— Можете представить, что возглавили бы женскую сборную России?
— Я бы отказался. В женском футболе не разбираюсь. В мужском-то с трудом.