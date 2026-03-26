Дубль Кварацхелии помог грузинам сыграть вничью со сборной Израиля

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Израиля в товарищеском матче.
Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Хвича Кварацхелия (36-я и 54-я минуты). В составе гостей голы забили Гай Мизрахи (60-я минута) и Омри Гандельман (64).
Кварацхелия вышел на матч с капитанской повязкой. 25 марта в национальной команде сообщили о назначении футболиста «ПСЖ» капитаном сборной. Ранее носивший повязку Гурам Кашия заявил, что завершит карьеру в национальной команде 2 июня после товарищеской игры против сборной Румынии.
В другом товарищеском матче сборная Белоруссии со счетом 1:0 обыграла в гостях команду Кипра.