Дубль Кварацхелии помог грузинам сыграть вничью со сборной Израиля

Кварацхелия вышел на матч с капитанской повязкой. 25 марта в национальной команде сообщили о назначении футболиста «ПСЖ» капитаном сборной. Ранее носивший повязку Гурам Кашия заявил, что завершит карьеру в национальной команде 2 июня после товарищеской игры против сборной Румынии.