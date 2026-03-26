Белорусы обыграли киприотов в первом матче под руководством Ганчаренко

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси с победы начала выступление под руководством нового главного тренера Виктора Ганчаренко — в товарищеском матче, состоявшемся в Никосии, белорусы минимально переиграли сборную Кипра со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит еще в первом тайме. После продолжительной атаки белорусской команды отличился дебютант национальной сборной — защитник «Ислочи» Иван Тихомиров, для которого этот матч стал первым в футболке главной команды страны.
Вторая половина игры прошла под диктовку хозяев поля. Киприоты провели несколько опасных атак у ворот Федора Лапоухова, однако белорусский голкипер действовал безупречно. Сами гости в ответ делали ставку на быстрые контрвыпады, но увеличить счет им не удалось.
Следующий контрольный поединок белорусская сборная проведет 29 марта в Ереване против команды Армении. В истории противостояния этих сборных из семи предыдущих матчей трижды побеждали белорусы, дважды — армяне, еще две встречи завершились вничью.
В текущем рейтинге ФИФА Беларусь занимает 97-е место, тогда как Армения располагается на 106-й позиции.