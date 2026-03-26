Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Италия
0
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Уэльс
0
:
Босния и Герцеговина
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Украина
0
:
Швеция
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Польша
0
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Словакия
2
:
Косово
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Дания
0
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Чехия
1
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Белорусы обыграли киприотов в первом матче под руководством Ганчаренко

Товарищеский матч против Кипра стал удачным дебютом для Виктора Ганчаренко на посту главного тренера футбольной сборной Беларуси.

Источник: АБФФ

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси с победы начала выступление под руководством нового главного тренера Виктора Ганчаренко — в товарищеском матче, состоявшемся в Никосии, белорусы минимально переиграли сборную Кипра со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит еще в первом тайме. После продолжительной атаки белорусской команды отличился дебютант национальной сборной — защитник «Ислочи» Иван Тихомиров, для которого этот матч стал первым в футболке главной команды страны.

Вторая половина игры прошла под диктовку хозяев поля. Киприоты провели несколько опасных атак у ворот Федора Лапоухова, однако белорусский голкипер действовал безупречно. Сами гости в ответ делали ставку на быстрые контрвыпады, но увеличить счет им не удалось.

Следующий контрольный поединок белорусская сборная проведет 29 марта в Ереване против команды Армении. В истории противостояния этих сборных из семи предыдущих матчей трижды побеждали белорусы, дважды — армяне, еще две встречи завершились вничью.

В текущем рейтинге ФИФА Беларусь занимает 97-е место, тогда как Армения располагается на 106-й позиции.