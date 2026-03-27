Сборная России по футболу начнет год матчем с командой Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Российские футболисты в пятницу проведут товарищеский матч с командой Никарагуа. Эта встреча станет для сборной России первой в 2026 году.
Матч пройдет на домашнем стадионе футбольного клуба «Краснодар» — «Ozon Арене». Игра начнется в 19:30 мск. Ранее в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что матч пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России занимает в нем 36-е место, команда Никарагуа — 130-е.
РФС посвятит товарищеские матчи сборной России в 2026 году Году единства народов России. Президент России Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России своим указом в конце декабря. Российский лидер поддержал инициативу одного из участников Совета по межнациональным отношениям на заседании в День народного единства. Капитан сборной России выйдет в специальной повязке, посвященной единству народов России.
Певица Miravi перед матчем сборных России и Никарагуа выступит с аранжировкой песни «Калинка». Хор Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко исполнит гимн России перед началом встречи. После финального свистка Ираклий Пирцхалава исполнит свой хит «Лондон — Париж».
Сафонов сыграет дома
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к игре с никарагуанцами. «Что касается силы соперника завтра, почти нет информации. Есть матчи сборной Никарагуа. Отдельных игроков можно оценить. Это будет первый матч во главе с новым тренером. Как будет выглядеть схема или состав — непредсказуемо. Мы посмотрели, как играли команды этого тренера, но решили голову не забивать футболистам, решили отталкиваться от себя. Как играем в последние матчи», — сказал он журналистам.
Также наставник российской команды сообщил, что в стартовом составе выйдет вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, который является воспитанником «Краснодара». Сам голкипер рассказал, что испытал чувство ностальгии от приезда в родной город. «Для меня вообще не только выход на стадион, но и вся поездка наполнены приятными эмоциями, ностальгирую, живу в том же номере, сижу в раздевалке там, где был в начале карьеры. Все наполнено положительными эмоциями. Надеюсь, что завтра результат тоже принесет много положительных эмоций», — сказал Сафонов журналистам.
Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас считает команду России одной из сильнейших в Европе. «В первую очередь хочется поблагодарить Бога, что мы пребываем в хорошем здравии, это игроки и тренерский штаб, хочется поблагодарить за тот прием, который нам оказали. Действительно, был прекрасный прием. Надеемся, что в матче удастся показать высокий уровень, принимая во внимание тот факт, что будем состязаться с одной из лучших команд Европы. Мы принимаем это событие с огромной ответственностью. Мы прогрессируем, хотелось бы сделать шаг вперед в футбольном плане — и где это сделать, если не в матче против одной из лучших команд Европы», — сказал он журналистам.
Капитан и полузащитник сборной Никарагуа Хуан Баррера из российских футболистов выделил Сафонова. «Стоит выделить у сборной России вратаря, он у них эталонный. Надеемся провести хорошую встречу завтра», — сказал футболист.
Второй матч сбора
31 марта сборная России проведет матч с командой Мали в Санкт-Петербурге. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине.