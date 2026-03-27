Сборная России по футболу начнет год матчем с командой Никарагуа

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас считает команду России одной из сильнейших в Европе. «В первую очередь хочется поблагодарить Бога, что мы пребываем в хорошем здравии, это игроки и тренерский штаб, хочется поблагодарить за тот прием, который нам оказали. Действительно, был прекрасный прием. Надеемся, что в матче удастся показать высокий уровень, принимая во внимание тот факт, что будем состязаться с одной из лучших команд Европы. Мы принимаем это событие с огромной ответственностью. Мы прогрессируем, хотелось бы сделать шаг вперед в футбольном плане — и где это сделать, если не в матче против одной из лучших команд Европы», — сказал он журналистам.