Никарагуа сильнее Кубы и Гренады. В Россию сине-белые прибыли с временным тренером и обновленным составом

Золушка из Центральной Америки
Никарагуа — третий за последние годы соперник сборной России из КОНКАКАФ. Ранее команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0) и Гренаду (5:0), занимающие сейчас соответственно 166-е и 164-е место в рейтинге ФИФА. Никарагуанцы статусом выше: они на 130-й строчке и 14-е из 35 сборных своей конфедерации. С таким оппонентом не считает зазорным сыграть даже Аргентина. Несколько лет назад чемпионы мира разгромили сине-белых 5:1, а Месси отметился дублем.
Но, конечно, наш ближайший соперник достаточно скромен и не хватает звезд с неба. Никарагуанцы не только никогда не участвовали в финальных турнирах чемпионата мира, они далеко не всегда пробиваются на свое континентальное первенство — Золотой кубок КОНКАКАФ. В XXI веке сборная выступила там трижды, ограничиваясь участием в групповом раунде, где были проиграны все девять матчей.
А на предпоследнем розыгрыше в 2023 году сине-белых дисквалифицировали из-за того, что в восьми матчах сборной принял участие не имевший на это права футболист. Кроме того, в Лиге наций КОНКАКАФ команду тогда отправили во второй по статусу дивизион. А виновником скандала оказался родившийся в Уругвае полузащитник Ричард Алвес, который сменил спортивное гражданство, не прожив в Никарагуа оговоренные регламентом ФИФА пять лет.
Вместе с тем в отборе на ЧМ-2026 сборная показала себя достойно. Никарагуа преодолела второй отборочный раунд, заняв в своей группе второе место после Панамы. Ей сине-белые проиграли без вариантов (0:3), однако до этого превзошли Монтсеррат (4:1), Белиз (4:0) и Гайану (1:0). И все же прыгнуть выше головы не получилось, и на решающем этапе квалификации Никарагуа финишировала на последнем месте. Вместе с тем можно было похвастаться сенсационной стартовой ничьей с Коста-Рикой (1:1) и победой в принципиальном противостоянии с соседями из Гондураса (2:0). Спартаковские сборники, кстати, могли получить оценку ближайшего соперника от Угальде, который забил сине-белым в одном из двух отборочных матчей.
Ветераны-рекордсмены
Абсолютное большинство футболистов сборной выступает на родине. В том числе рекордсмены национальной команды. 35-летний защитник Джошуа Кихано провел за сине-белых 106 матчей. 101 игра в активе капитана сборной — 36-летнего хавбека Хуана Барреры. С 26 мячами он является лучшим бомбардиром Никарагуа и прославился тем, что в отборочном турнире континентального первенства-2017 оформил хет-трик за пять минут. По ходу своей карьеры Баррера поиграл в Панаме, Венесуэле и Колумбии.
Один из самых ярких игроков нынешней сборной — 30-летний нападающий Хайме Морено. Он родился в Венесуэле и представлял сборную этой страны на юношеском и молодежном уровне, но получил новое гражданство из-за отца-никарагуанца. Кроме того, благодаря корням матери у Морено есть итальянский паспорт. В юном возрасте он отправился на Кипр, после чего поиграл в низших дивизионах Испании, имея при этом контракт с «Малагой». Футбольная судьба забрасывала Морено в Финляндию и Индонезию, а сейчас он вернулся на историческую родину и подписал контракт с венесуэльским «Карабобо».
Недавно эта команда дошла до заключительного отборочного раунда в Кубке Либертадорес и теперь сыграет в Южноамериканском кубке. А возвращаясь к делам Морено в сборной, стоит вспомнить одну историю. Спустя три месяца после дебюта в новой команде он разочаровался и объявил об уходе. Однако время спустя принес публичные извинения, которые были приняты федерацией и болельщиками. Хайме так стремился реабилитироваться, что в двух первых матчах отметился двумя голами и таким же количеством результативных передач. В отборе на ЧМ-2022 у него 4 забитых мяча.
Временный тренер
Начиная с 2010 года Никарагуа тренировали только иностранные специалисты. Данный этап начал испанец Энрике Льена. Его временно сменил колумбиец Хавьер Лондоньо, после чего целых пять лет отработал костариканец Генри Дуарте. Это под его началом была одержана самая крупная победа в истории сборной (5:0 над Ангильей), а заметным успехом сине-белых стал первый выход в третий отборочный раунд ЧМ-2018.
До ноября прошлого года Никарагуа тренировал чилиец Марко Фигероа, под началом которого сборная провела ровно 40 матчей (+16=7−17). Тренер впервые довел сине-белых до финального этапа отбора на мировое первенство, но обещание попасть на турнир в США не выполнил. Как иронизировали местные СМИ, главным достижением стала уже упоминавшаяся победа над Гондурасом, который не пустили на ЧМ. После завершения отбора федерация и Фигероа решили не продлевать контракт.
Новый рулевой сине-белых — 58-летний Отониэль Оливас. Считающийся одним из лучших защитников в истории страны специалист уже работал в сборной на временной основе в 2009-м и сейчас тоже утвержден исполнять обязанности только на мартовские игры. Федерация вела переговоры с пятью кандидатами, но, не найдя ни с кем общего языка, взяла паузу. А Оливас экспериментирует, и этим объясняется выбор состава, в котором сразу десять футболистов из возглавляемого им клуба «Реал Эстели». Упор сделан на национальный чемпионат, и дан шанс молодежи, включая 16-летнего Эдсона Сепеду.
Вместе с тем в Краснодаре не будет ряда ветеранов и Морено, чье отсутствие вызвало недовольство прессы и болельщиков. Однако Оливас сознательно делает ставку на сыгранные блоки, при этом не отказавшись от вызова легионеров. Среди играющих за рубежом отметим выступающего во второй бельгийской лиге уроженца США Джейкоба Монтеса, который ранее засветился в системе «Кристал Пэлас» и «Ботафого», а также полузащитника Матиаса Молскреда Бели. Он родился в Мадриде в семье никарагуанки и норвежца, вырос и стал футболистом в Скандинавии, а сейчас играет во Вьетнаме.
В общем, наш соперник вовсю экспериментирует, устроив смотрины ближайшего резерва. С одной стороны, это снизило средний уровень команды. С другой — у никарагуанцев будет все в порядке с мотивацией, а встреча с Россией, как подчеркивают в сборной, — большой стимул.
Автор: Андрей Кузичев