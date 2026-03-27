Сафонов станет капитаном сборной России в матче против Никарагуа

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов выйдет на поле в товарищеском матче против команды Никарагуа с капитанской повязкой, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Сафонов в третий раз будет капитаном сборной России. Ранее он выводил команду в этой роли в матчах против команд Нигерии (1:1) и Ирана (2:1).
В четверг на пресс-конференции Сафонов представил капитанскую повязку. На ней изображены памятник Минину и Пожарскому, логотип Российского футбольного союза (РФС), а также надпись «Год единства народов России» и цифра 2026.
Товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Начало игры — 19:30.
РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.