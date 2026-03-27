Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
доп. время
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Сафонов станет капитаном сборной России в матче против Никарагуа

Сафонов в третий раз станет капитаном сборной России по футболу.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов выйдет на поле в товарищеском матче против команды Никарагуа с капитанской повязкой, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Сафонов в третий раз будет капитаном сборной России. Ранее он выводил команду в этой роли в матчах против команд Нигерии (1:1) и Ирана (2:1).

В четверг на пресс-конференции Сафонов представил капитанскую повязку. На ней изображены памятник Минину и Пожарскому, логотип Российского футбольного союза (РФС), а также надпись «Год единства народов России» и цифра 2026.

Товарищеский матч между сборными России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта. Начало игры — 19:30.

РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Футбол. Товарищеские матчи
27.03
Россия
:
Никарагуа
