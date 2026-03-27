Пети: «Дембеле — обладатель “Золотого мяча”, но выглядит всего лишь как один из многих»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети после товарищеского матча против Бразилии (2:1) раскритиковал игру нападающего французов Усмана Дембеле.
«Усман — обладатель “Золотого мяча”, победитель Лиги чемпионов, но складывается впечатление, что он всего лишь один из многих игроков», — сказал Пети в эфире радио RMC Sport.
В матче против бразильцев 28-летний француз отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на счету Дембеле 12 голов и 8 голевых передач в 29 матчах на клубном уровне.
