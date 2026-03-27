Мостовой о вылете Украины: «Изначально отдавал предпочтение украинцам, но когда увидел состав Швеции…»

«Изначально отдавал предпочтение украинцам, но когда увидел состав Швеции… У Украины тоже состав неплохой, многие ребята играют в Европе, но у шведов и Дьекереш, и Эланга. Все играют в топовых чемпионатах. Запасной игрок “Арсенала” по итогу решил исход встречи, забив три», — сказал Мостовой «СЭ».
За путевку на ЧМ-2026 шведы сыграют с командой Польши во вторник, 31 марта.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Сьюдад де Валенсия
Главные тренеры
Сергей Ребров
Грэм Поттер
Голы
Украина
Матвей Пономаренко
90′
Швеция
Виктор Дьекереш
(Беньямин Нюгрен)
6′
Виктор Дьекереш
(Кристоффер Нордфельдт)
51′
Виктор Дьекереш
73′
Составы команд
Украина
12
Анатолий Трубин
71′
22
Александр Тымчик
56′
16
Виталий Миколенко
15
Виктор Цыганков
13
Илья Забарный
5
Валерий Бондарь
20
Александр Зубков
60′
14
Олег Очеретько
19
Владислав Ванат
60′
7
Алексей Гуцуляк
21
Иван Калюжный
60′
9
Роман Яремчук
18
Егор Ярмолюк
85′
10
Николай Шапаренко
17
Георгий Судаков
77′
11
Матвей Пономаренко
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
75′
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
6
Херман Юханссон
17
Виктор Дьекереш
16
Йеспер Чельстрем
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
37′
15
Карл Старфельт
5
Габриэль Гудмундссон
77′
8
Даниэль Свенссон
18
Ясин Айяри
77′
7
Лукас Бергвалль
11
Энтони Эланга
90′
19
Маттиас Сванберг
Статистика
Украина
Швеция
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
4
4
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
3
Фолы
12
10
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
