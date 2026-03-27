Сборная России назвала стартовый состав на матч с Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 мар — РИА Новости. Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Никарагуа, сообщается в Telegram-канале российской сборной.
Команда Валерия Карпина проведет встречу против соперника из Никарагуа в пятницу, 27 марта, на арене в Краснодаре, матч начнется в 19:30 мск.
Полностью стартовый состав выглядит следующим образом: Матвей Сафонов (вратарь, капитан), Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Валентин Пальцев, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Даниил Фомин, Лечи Садулаев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин.
