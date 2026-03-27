Журова рассказала, что сборные России и США могут сыграть перед ЧМ-2026

Делегация депутатов Госдумы в четверг и пятницу проводила переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев, переговоры прошли успешно. На переговорах затронули вопрос полноценного допуска российских спортсменов до международных соревнований к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между командами обеих стран.
«Хоккейный матч ранее обсуждался на уровне президентов. И, конечно, мы понимаем, что на те договоренности, которые были достигнуты, нужно ориентироваться. Идея футбольного матча появилась позже — в контексте того, что мы не участвуем в чемпионате мира. Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира. Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам — им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков», — заявила Журова.
Пресс-служба Кремля в марте 2025 года сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).