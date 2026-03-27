Ошибка Сафонова не помешала России начать год с победы. У Головина в марте три гола за клуб и сборную

Долгожданный гол Тюкавина
Мы все соскучились по сборной. Да, нет официальных матчей, но как же не хватало зимой национальной команды! Спорить с этим бессмысленно. Каждая игра команды Валерия Карпина превращается в праздник. Независимо от уровня соперника, за главную сборную страны болельщик голосует ногами, заполняя трибуны. Конечно, Санкт-Петербургу весной выпало принимать четвертьфиналиста Кубка Африки Мали, но и Краснодар в пятницу почти собрал аншлаг на встречу со скоромными в футбольном плане гостями из Никарагуа.
Это такая же привычная картина, как и то, что тренерский штаб в спаренных матчах фактически использует две разные версии состава. Основная обойма, как правило, готовится к более статусному оппоненту, а другая встреча — поле для экспериментов. Но как не сыграть в родном городе Сафонову, которому трибуны устроили персональную овацию! Что до полевых футболистов, то в старте можно было увидеть как клубные связки вроде динамовского трио Фомин — Гладышев — Тюкавин, так и совсем новые сочетания.
Например, такая версия центра обороны прежде не встречалась. Причем Литвинову пришлось вернуться к роли защитника — в двух последних матчах за «Спартак» Хуан Карлос Карседо использовал Руслана на профильной позиции в опорной зоне. Но там в сборной игроков хватает, тогда как в обороне образовался дефицит в связи с травмами Осипенко и Дивеева. А напарником Литвинова вполне заслуженно стал Морозов. Весенний отрезок железнодорожник провел очень качественно, ярко проявив себя еще и около чужих ворот.
У Евгения в мартовских играх за клуб гол и передача, однако данные цифры обманчивы. Он подготавливал взятия ворот при стандартах и качественно начинал атаки. Вот и в сборной Морозов не заработал результативных баллов, но именно с его паса началась голевая комбинация, а опустившийся в глубину поля Тюкавин вторым касанием отправил мяч на ход Садулаеву. Вингеру «Ахмата» оставалось обыграть голкипера и поразить пустые ворота. Голом закончилась первая же атака, но за идеальным стартом не последовало продолжения. Визуально наши даже немного сбросили обороты и позволили никарагуанцам отыграться.
Увы, после выстрела Асеведо с дальней дистанции ошибку допустил Сафонов. Да, мяч поменял направление перед получившим капитанскую повязку вратарем и попал под опорную ногу, однако удар пришелся по центру. Прекрасно играющий за «ПСЖ» Матвей в сборной как закончил прошлый год курьезным голом от Перу, так и открыл новый. Глупо, конечно, говорить о какой-то тенденции, понимая уровень мастерства голкипера, только такие просчеты — крайне неприятный момент. Но если с перуанцами времени на исправление ситуации не было, то в этот раз Россия вернула себе преимущество в счете до перерыва. Тюкавин, реализовав назначенный за попадание мяча в руку пенальти, забил за сборную впервые с июня 2024 года.
Три дебюта
В целом по первому тайму можно было констатировать, что в отчасти экспериментальный состав Никарагуа подтверждал предматчевые заявления сине-белых о максимальном уровне мотивации. В свою очередь, российской команде значительную часть времени не хватало скорости, что сказывалось на зрелищности игры. С пенальти нашим в какой-то степени повезло, однако он стал следствием качественной атаки на отрезке, когда наконец-то удалось увеличить темп.
Но в целом в первые 45 минут динамики не хватало, и ее был призван дать появившийся на поле сразу после перерыва Глебов. Эта ставка сыграла практически мгновенно! Кирилл вступил в отбор в центральной зоне, а Рейес так агрессивно попытался вернуть мяч, что не просто снес армейца с ног — сорвал выход один на один, что стоило красной карточки. А вот фол на Морозове, с которого в чужой штрафной едва не сорвали футболку, судьи не заметили. ВАР такое точно не пропустил бы, однако в матчах сборной арбитры работают по старинке. Перефразируя футбольную поговорку — не свистят то, чего не видят.
Численный перевес, бесспорно, сыграл свою роль, только и сборная России выглядела гораздо живее. Правда, порой наши заигрывались, пытаясь сделать красиво. Как в атаке с пасом Пруцева пяткой и похожей передачей Тюкавина, когда удар Садулаева остановил подстраховавший вратаря защитник. Кроме того, близки к голу были Глебов и Вахания. А потом огня добавили замены. В одном блоке Карпин выпустил сразу троих дебютантов — Мелкадзе, Петрова и Митрюшкина. Компанию новичкам составил Головин, получивший от Сафонова капитанскую повязку.
Александр, который в последнее время регулярно забивает за «Монако», продолжил удачную серию в сборной. Оказался в нужном месте в нужное время, когда рекордсмен по играм за Никарагуа Кихано попал в каркас собственных ворот.
Россия, завершив прошлый год ничьей и поражением, сделала то, что и должна была. Одержала победу, которую нужно назвать плановой, а более показательной станет встреча с Мали.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
84988
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
