Ошибка Сафонова не помешала России начать год с победы. У Головина в марте три гола за клуб и сборную

Но в целом в первые 45 минут динамики не хватало, и ее был призван дать появившийся на поле сразу после перерыва Глебов. Эта ставка сыграла практически мгновенно! Кирилл вступил в отбор в центральной зоне, а Рейес так агрессивно попытался вернуть мяч, что не просто снес армейца с ног — сорвал выход один на один, что стоило красной карточки. А вот фол на Морозове, с которого в чужой штрафной едва не сорвали футболку, судьи не заметили. ВАР такое точно не пропустил бы, однако в матчах сборной арбитры работают по старинке. Перефразируя футбольную поговорку — не свистят то, чего не видят.