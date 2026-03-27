Карпин признал, что российские футболисты недооценили соперников из Никарагуа

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России могли недооценить соперников из команды Никарагуа, что отразилось на ходе товарищеского матча. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Валерий Карпин.
Сборная России обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1.
«Я сказал игрокам, у меня такое чувство, что они удивлены хорошей агрессией соперника. Такая игра связана с этой недооценкой и неожиданностью. Как будет играть команда Никарагуа, априори такой информации не было, так как это первая игра с этим тренером. Мы готовились ко всем вариантам», — сказал Карпин.
По его словам, на подготовке российской команды не сказывались околофутбольные мероприятия. «Это все отмазки. Все было то же самое, когда не было недооценки соперника», — пояснил тренер.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
84988
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
