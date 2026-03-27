Карпин определится с составом сборной России на матч с командой Мали 28 марта

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Состав футболистов сборной России, которые примут участие в товарищеском матче с командой Мали, станет известен в субботу после тренировки. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Валерий Карпин.
Сборная России обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1. Матч с малийцами пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.
«После завтрашней тренировки будет понятно, есть ли повреждения, ушибы, кто не нужен нам будет в Питере», — сказал Карпин.
Главный тренер оценил игру ряда футболистов. «По Антону Митрюшкину рано делать какие-то выводы, работы у него мало было. Георгий Мелкадзе и Максим Петров лично мне очень понравились, но делать далекие выводы рановато», — сказал он.
Карпин, бывший тренер «Ростова», ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы сборная России сыграла в Ростове-на-Дону. «Мое желание — это мое желание. С удовольствием бы там сыграли, там проблемы с логистикой остаются. Но если Российский футбольный союз решит там сыграть, то сыграем», — отметил он.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
84988
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
