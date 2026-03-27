Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
28.03
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
28.03
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
28.03
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
28.03
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.48
П2
5.36
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Карпин определится с составом сборной России на матч с командой Мали 28 марта

Матч с малийцами пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Состав футболистов сборной России, которые примут участие в товарищеском матче с командой Мали, станет известен в субботу после тренировки. Об этом журналистам рассказал главный тренер россиян Валерий Карпин.

Сборная России обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1. Матч с малийцами пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта.

«После завтрашней тренировки будет понятно, есть ли повреждения, ушибы, кто не нужен нам будет в Питере», — сказал Карпин.

Главный тренер оценил игру ряда футболистов. «По Антону Митрюшкину рано делать какие-то выводы, работы у него мало было. Георгий Мелкадзе и Максим Петров лично мне очень понравились, но делать далекие выводы рановато», — сказал он.

Карпин, бывший тренер «Ростова», ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы сборная России сыграла в Ростове-на-Дону. «Мое желание — это мое желание. С удовольствием бы там сыграли, там проблемы с логистикой остаются. Но если Российский футбольный союз решит там сыграть, то сыграем», — отметил он.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
84988
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
