Сафонов после игры с Никарагуа: «Вечер точно не идеален»

«Сегодня моя концентрация была не хуже, чем в Лиге чемпионов. У меня была мотивация хорошо выступить на стадионе, где провел много времени. Вечер точно не идеален. Одно дело, когда забивают без шансов, другое, когда мог брать.



Самый запоминающийся матч за пару месяцев? Не хочется выбирать какой-то один матч. Я сейчас регулярно играю. И каждый матч особенный после того времени, которое я провел на скамейке. Сейчас каждая минута для меня — счастье. Это большой и важный период.



Голевая на Хвичу с “Челси”? Он сказал спасибо за пас. Без моей передачи гола не было бы, но ключевое — то, что сделал Хвича. Хотелось бы единицу в голевых передачах за сезон, но возможно это не последний шанс.



Не буду отвечать ничего про первого номера. Конкуренция продолжается. Особенность нашей команды в том, что никто не знает, кто будет играть. Любой может.



Уже увиделся с Сергеем Николаевичем Галицким. Со всеми пообщался. Мне регулярно он пишет после матчей. Знаю, что он следит и смотрит. У Стаса Агкацева даже спрашивает про какие-то моменты из моих матчей», — сказал Сафонов.