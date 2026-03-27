Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.55
П2
5.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Сафонов после игры с Никарагуа: «Вечер точно не идеален»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил свою игру в BetBoom товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня моя концентрация была не хуже, чем в Лиге чемпионов. У меня была мотивация хорошо выступить на стадионе, где провел много времени. Вечер точно не идеален. Одно дело, когда забивают без шансов, другое, когда мог брать.

Самый запоминающийся матч за пару месяцев? Не хочется выбирать какой-то один матч. Я сейчас регулярно играю. И каждый матч особенный после того времени, которое я провел на скамейке. Сейчас каждая минута для меня — счастье. Это большой и важный период.

Голевая на Хвичу с “Челси”? Он сказал спасибо за пас. Без моей передачи гола не было бы, но ключевое — то, что сделал Хвича. Хотелось бы единицу в голевых передачах за сезон, но возможно это не последний шанс.

Не буду отвечать ничего про первого номера. Конкуренция продолжается. Особенность нашей команды в том, что никто не знает, кто будет играть. Любой может.

Уже увиделся с Сергеем Николаевичем Галицким. Со всеми пообщался. Мне регулярно он пишет после матчей. Знаю, что он следит и смотрит. У Стаса Агкацева даже спрашивает про какие-то моменты из моих матчей», — сказал Сафонов.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
84988
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
