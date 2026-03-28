«Ошибка Сафонова? У меня нет объяснения». Карпин — после победы над Никарагуа

Сборная России обыграла сборную Никарагуа (3:1) в товарищеском матче в Краснодаре. По итогам встречи Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.
Такая игра связана с недооценкой соперника
— Во время флеш-интервью после матча вы уже затронули тему недооценки соперника…
— Сказал ребятам в раздевалке после первого тайма, что они будто удивлены уровнем интенсивности и агрессии соперника. Они ответили, что действительно удивлены.
Думаю, такая игра связана с недооценкой [Никарагуа]. Как раз про это мы с футболистами и говорили. Ведь как соперник сыграет — в два, три защитника, — информации не было. Это же их первый матч при новом тренере. Поэтому готовились ко всем вариантам. Естественно, с футболистами обговаривали, что международные матчи — это игры другого уровня. Но все равно столкнулись с определенной неожиданностью.
— Футболисты были удивлены уровнем и агрессией Никарагуа. А вы?
— Нет. Мы про это говорили. Обсуждали агрессивный и интенсивный футбол со стороны Никарагуа. Даже Бруней и Куба действовали агрессивно, пока у них были силы.
— Мы помним ошибку Матвея Сафонова в матче с Нигерией, с Перу. Теперь он ошибся сегодня. С чем вы связываете это?
— У меня нет объяснения.
— Насколько сильно на него это влияет?
— У него спросите. Я же с ним не живу.
— Раньше все думали, что главная звезда сборной — Головин. Перешел ли теперь этот статус к Сафонову?
— Со стороны болельщиков — возможно, потому что Матвей играет в Лиге чемпионов, отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго». Завтра придет другой вратарь в «ПСЖ», если Сафонов проиграет конкуренцию, [о нем] не будут говорить. Сейчас он на пике известности, популярности? Ну да. Но это все меняется.
— Недооценка соперника не связана с подготовкой сборной? К вам приезжали какие-то блогеры, артисты, проводили стримы… Было ощущение фестивальной подготовки.
— Конечно, можно сказать: «Да, это помешало». Но это все отмазки. На всех сборах, когда не было проблем с недооценкой, все проходило так же. Были такие же стримы. Сейчас ссылаться на это неправильно.
Готовы к матчу в Никарагуа
— Главный тренер сборной Никарагуа хотел бы сыграть ответный матч в их стране. Готовы принять вызов?
— Мне-то что готовиться? Мы готовы ко всему. Если найдется время и возможность, то да. С перелетами будет сложновато — возможно, не очень удобно добираться туда. Но если получится, то с удовольствием.
— Кто из футболистов уже точно не поедет в Санкт-Петербург на матч против Мали?
— Кто-то точно не поедет. Будет понятно после завтрашней тренировки. Решим, кто не нужен в Питере.
— Тренер сборной Никарагуа сказал, что вы выразили готовность помочь футболу в их стране.
— Про помощь Никарагуа мы не говорили. Он рассказал, как у них все развивается. Какая от меня помощь может быть? Имелась в виду помощь здесь, во время пребывания в России. Готовы помочь в этом отношении.
— Не боитесь ли вы, что из-за игры с соперниками уровня Никарагуа средний уровень сборной России упадет? Есть ли у вас вопросы к РФС?
— К РФС у меня в принципе нет вопросов. То, что находятся даже такие соперники, уже хорошо. За это РФС можно только поблагодарить. Вы почему-то постоянно забываете: сколько соперников высокого уровня было у нас в группе во время отбора на чемпионат мира в Катаре? Один — Хорватия. Остальные — Словения, Словакия, Мальта, Кипр. Примерно команды такого же уровня.
— У Пруцева было два голевых момента, но футболисты каждый раз решали довести до верного. Это была установка?
— Нет, конечно. Установка была забить гол.
— Сегодня за сборную дебютировали Максим Петров, Георгий Мелкадзе, Антон Митрюшкин. Какие выводы по их игре вы сделали для себя?
— По Митрюшкину выводы делать рано, у него работы не было в принципе. Петров и Мелкадзе произвели приятное впечатление. Лично мне они очень понравились. Но далеко идущие выводы рано делать. Соперник играл вдесятером, была свобода, мы больше времени проводили с мячом. Из того, что увидели, все понравилось.
— Сыграет ли сборная России в Ростове?
— Не ко мне вопрос. Я с удовольствием бы сыграл. Есть проблемы с логистикой. Но если РФС решит, поедем.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
84988
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
