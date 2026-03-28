Дубль Оярсабаля помог сборной Испании разгромить команду Сербии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче.
Встреча в испанском Вильярреале завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Микель Оярсабаль (16-я и 44-я минуты), мяч также забил Виктор Муньос (72).
Ранее матч за титул «Финалиссимы» между сборными Испании и Аргентины, который должен был пройти 27 марта в Катаре, был отменен из-за нестабильности в регионе.
Сборная Испании 31 марта примет египтян в товарищеском матче, сербы в этот же день дома сыграют с командой Саудовской Аравии.
В другом товарищеском матче сборная Англии дома сыграла вничью с командой Уругвая со счетом 1:1.