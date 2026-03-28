Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
П1
2.18
X
3.14
П2
3.70
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
П1
2.27
X
3.11
П2
3.48
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
П1
1.63
X
3.60
П2
6.10
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2

Митрюшкин: «Игра с Никарагуа получилась даже более интересной для зрителей, можно было попереживать за результат»

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин прокомментировал победу над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.

Источник: РФС

Митрюшкин дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 66-й минуте при счете 2:1.

— Что скажешь про атмосферу сегодня?

— Атмосфера классная. Одним словом — праздник футбола. Большой праздник для людей. Краснодар — один из лучших стадионов страны. Потрясающая акустика, трибуны очень близко. Может быть, игра получилась даже более интересной для болельщиков, можно было чуть-чуть попереживать за результат. Но главное, что мы дожали и выиграли.

— Многие говорили, что будет разгром. Но счет 3:1 — с чем связываешь?

— Команда готовилась серьезно. Понимали, что легко не будет, а соперники из этого региона очень агрессивны, поэтому недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой. Большое спасибо им за такой спарринг, — цитирует Митрюшкина РФС.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти