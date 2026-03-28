Митрюшкин: «Игра с Никарагуа получилась даже более интересной для зрителей, можно было попереживать за результат»

Митрюшкин дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 66-й минуте при счете 2:1.
— Что скажешь про атмосферу сегодня?
— Атмосфера классная. Одним словом — праздник футбола. Большой праздник для людей. Краснодар — один из лучших стадионов страны. Потрясающая акустика, трибуны очень близко. Может быть, игра получилась даже более интересной для болельщиков, можно было чуть-чуть попереживать за результат. Но главное, что мы дожали и выиграли.
— Многие говорили, что будет разгром. Но счет 3:1 — с чем связываешь?
— Команда готовилась серьезно. Понимали, что легко не будет, а соперники из этого региона очень агрессивны, поэтому недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой. Большое спасибо им за такой спарринг, — цитирует Митрюшкина РФС.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Оскар Асеведо
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
