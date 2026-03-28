Луческу установил исторический рекорд

Как сообщает Transfermarkt, Луческу стал самым возрастным тренером национальной команды в истории.
Румынский специалист руководил сборной в стыковом матче отбора на ЧМ-2026 против Турции (0:1), ему было 80 лет и 7 месяцев.
Таким образом, Луческу превзошел показатель бывшего тренера сборной Островов Кука Алана Тейлора (80 лет и 6 месяцев).
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Стыковые матчи. Полуфиналы
26.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Мирча Луческу
Голы
Турция
Ферди Кадиоглу
(Арда Гюлер)
53′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
20
Ферди Кадиоглу
11
Кенан Йылдыз
7
Керем Актюркоглу
90+2′
4
Самет Акайдын
14
Абдюлкерим Бардакджы
16
Исмаил Юкшек
9
Барыш Йылмаз
78′
6
Оркун Кекчю
8
Арда Гюлер
90′
15
Озан Кабак
10
Хакан Чалханоглу
90′
17
Ирфан Кахветжи
90+2′
Румыния
1
Йонуц Раду
2
Андрей Рацю
11
Никушор Банку
20
Деннис Ман
3
Раду Дрэгушин
15
Андрей Буркэ
21
Влад Драгомир
18′
13
Валентин Михэйлэ
88′
8
Штефан Баярам
14
Янис Хаджи
71′
10
Николае Станчу
9
Даниэл Бырлиджа
88′
17
Давид Микулеску
18
Рэзван Марин
66′
19
Флорин Тэнасе
Статистика
Турция
Румыния
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
1
1
Угловые
9
3
Фолы
7
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти