Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.07
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2

Сафонов после победы над Никарагуа в Краснодаре: «Остались двоякие ощущения»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов на следующий день после победы над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче признался, что ему было приятно вернуться в Краснодар, и посетовал на пропущенный гол.

Источник: Sport24

27 марта россияне выиграли на краснодарском стадионе со счетом 3:1, а Сафонов пропустил гол после своей ошибки на 16-й минуте.

«Сыграли матч в Краснодаре против Никарагуа. Двоякие ощущения: очень приятно вернуться в родные пенаты и одновременно немного грустно. Но все же я понимаю, что жизнь идет своим чередом, и в призме моей карьеры “Краснодар” — это уже пройденный этап.

Особенное чувство — поддержка в родном городе. Особенно когда знаешь, что многие пришли посмотреть на мою игру. На трибунах во время матча были моя семья и мои друзья. В общем, со всех сторон это был очень важный матч для меня.

Также жаль, что не удалось сохранить ворота сухими. Это тоже оставляет осадок, не говоря уже о том, что у меня были все шансы отбить пропущенный мяч.

Но нужно концентрироваться на положительном, так что мысленно готовлюсь к следующим матчам. Спасибо, Краснодар, еще увидимся!" — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
